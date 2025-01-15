Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 21:22
Öğlen Arası Verilmemesi

Merhaba çalıştığım yerde sadece benim birimimde öğlen arası yok sadece bi 10-15 dk yemek için birimdeki diğer arkadaşlarla yer değiştiriyoruz. Hiç bir şekilde sonradan izin, mesai verilmiyor keyfiyyeten çalıştığım yer idare tarafından sürgün yeri olarak gösteriliyor. Bunun için nasıl bi talep ve şikayet dilekçesi yazabilirim. Teşekkür ederim.

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