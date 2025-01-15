Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 22:12
İkisi de öğretmen eşlerin eş yardımı

Ben de eşim de öğretmeniz. Eşim doğum sebebiyle 5 aydır ücretsiz izinde ve izni devam edecek. Ücretsiz izindeyken eş yardımından faydalanabilir miyim?

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