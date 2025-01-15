Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 22:30
Mazeret Tayinleri

Geçen sene saat kaçta açıklanmıştı, bilen var mı?


Bhz6868
15 Ocak 2025 23:09

Yarın akşama kadar bekletirler bence


ta345
Memur
15 Ocak 2025 23:30

kılavuza göre atamalar yarın yapılacak ama yerleştirme ile atama aynı şey mi sanrım evet çünkü öncekilerde sonuçlarda "hiçbir tercihinize atanamadınız" gibi bir şey yazıyordu.


Etrali61
15 Ocak 2025 23:56
akşama doğru diye hatırlıyorum

Kitap Dünyası
Şef
16 Ocak 2025 00:39

Anladım teşekkür ederim hocalarım

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