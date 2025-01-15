Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 22:34
Emekli oldum. Hakkımda hakaret den mahkeme olduğundan beylik silahım ruhsatı çıkmadı.

Arkadaşlar 16 Eylül 2024 de emekli oldum. Emekli kimlik kartım geldi. Ama hakkımda hakaret den şikayet olduğu ve mahkeme olduğundan beylik tabancamın ruhsatı gelmedi. Sorduğunda ceza alırsam gelmez dendi.

Mevzuat da yeni ruhsat alacaklar için 2 den fazla suçtan hüküm giyenler ruhsat alamaz diyor

Lakin ruhsatı olanlar için bir düzenleme yapılmamış

Halen beylik tabancam ruhsatı gelmedi.

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