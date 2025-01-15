Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 23:32
Söz verildiği gibi ikinci Şark kalksın..

2025 te ikinci Şark kalkacak sözü verilmişti bu sözün yerine getirilmesi gerekmektedir


Brse
Memur
16 Ocak 2025 00:32

Kesinlikle


Küçük polis
Şef
16 Ocak 2025 00:42

Kim söz verdi???

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıYeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerLojman boşaltma kararıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriİstanbul, bildiğin çileyeşil pasaport hakkında bilgisi olan var mı2025 banka promosyonuÜniversiteyi hizmetten saydırma

Sözlük

aldatan erkek 3 tamzara 1 halka tatlı 2 Bugün olanlar 2 los angeles yangını 3 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 3 pösteki 1 cecil otel 1 açlıkla sınav olmak 2 Ksantoma 1

Son Haberler

4/B'li personelin bir yıllık yasağına ilişkin ezber bozan kararMilli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik16 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıHamas'tan Türkiye'ye teşekkür: Gazze'de ateş söndürüldüMahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım