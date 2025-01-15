Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 23:43
Bilgi sahipleri cevap yazarsa sevinirim.

Kamu görevlisiyim. Gorev başında karşılıklı kufur hakaret yasandi, ilk küfür eden karşı taraf. Yaptırımı cezasi ne olur hem idari hem adlı yönden. Cevap verenlere teşekkür ederim


Küçük polis
Şef
16 Ocak 2025 00:40

Bunu savcı beye soracaksın. Kime ne kadar ceza isteyecek.

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