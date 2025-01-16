Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 00:27
Üni hastanesi veya baska bakanlıkda işe basladıktan sonra geciş

Lise hemşirelik mezunuyum üni hastanesinde hizmetli olarak basladıktan sonra saglık bak alımında hemşire için geciş yapabilir miyim aynı yıl aynı puan ile veya adalet bak vs bi bakanllıkta zabıta güvenlik olarak baslasam tekrar saglık bak hemşireliğe gecebilir miyim

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