Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2025 00:29
3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun
3600 ek gösterge sözünün tutulması 500 bin memur ve emekliyi mutlu edecektir. Memurlarnet lütfen destek.

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