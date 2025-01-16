Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 00:33
Teşkilatımızdaki geri kalmışlık

Acaba bizim teşkilat gibi eve gidince saçma saçma takip edilen whatsap grupları, genellikle birbirine saygısızca konuşan meslektaşlar, üstün astıyla nasıl konuşacağını bilmeyenler, sırf emir ediyor diye yap et diye konuşan, hasta olunca rapor aldın diye seni sorgulayan, kafasına göre sormadan oraya buraya görev yazan, personelini değersizleştiren amirler, başka kurum var mıdır ? Mesleğe ilk girdiğimde dayılarımız düzelmedi düzelmez diyordu, ilk başlarda gerçekten umudum vardı, gerçekten herşey tecrübe, yıllar geçtikçe çalıştığın profillere bakınca genel anlamda omurgasızlık, birbirimize sahip çıkmayışımız, dedikodu, yarım saat kime takarım karlı olurum, şunun gözüne nasıl girerim takla atarım gibi insanlar oldukça gerçekten çoğu kesmin eğitim seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı böyle gelir böyle gider.


wizyy
Şef
16 Ocak 2025 00:41

beni yanlış anlama abi.

ülkede eğitim kalitesi belli. 30 sene öncede kahveden adam toplayıp polis yapmadılar mı? bugün ise yoldan geçen adam 3 ay eğitimle bu teşkilata giriyor. bekci/memur/k.yrd.

kendimizi kandırmaya gerek yok. ben umudu çoktan kestim.

iş harici bu teşkilat mensubuyla iletişim kurmam.

ailem hakkında bilgi vermem.

aldığımı sattığımı anlatmam.

asla ticaret yapmam. (alım. satım.ortk)

para konuşmam.

iş konusunda üstüme düşenden fazlası için çabalamam.

özellikle pandemiden sonra tavırlarım çok daha net oldu. belki aşılarla alakalı olabilir :)


genelhizmet35
Memur
16 Ocak 2025 00:52
estağfurullah devrem doğru söze ne hacet

diyorumki06
Şef
16 Ocak 2025 03:52
milli eğitimde hiç biri yok bunlarin ama milli eğitimde arkadaş ortamını ozlersiniz ha arkadaşım yok zaten emniyette de diyorsan MEB senin için biçilmiş kaftan.

memuraday-y
Şube Müdürü
16 Ocak 2025 08:15

Öz eleştiri yapabilmemiz ne kadar güzel.


85200258
Müsteşar Yardımcısı
16 Ocak 2025 09:24
Ülkenin eğitim durumu konusunda hemfikirim. Ancak bunu polis özelinde konuşman teşkilat mensuplarına olan kininden kaynaklanıyor. Evet teşkilat içinde olabilirsin ancak meslektaşlarına kin ile yaklasiyorsun. Birincisi zamanında sırf polisi değil fabrikalarda çalışan çoğu emekciyi kahvehanelerden toplamışlar. Günümüzde sokakta dolanani polis yapıyorlar demişsin. Sokakta dolanan üniversite mezunu işsiz genclerden bahsediyorsun sanırım. Normalde öğretmen , kamu yönetimci , işletmeci , muhasebeci vs vs olan bu insanlar atananlarla aynı eğitimi alıyor. Ülkenin üniversite kalitesini tartışabiliriz. ancak polisten arkadaş edinmem , aile , ticaret vs konularini diğer meslek dallarına mensup sahislar ile de yapman lazım. Kendine bir fanus alıp orada hayatını idame ettirmen lazım. Keza senin çok eğitimli olarak gördüğün kişilerle aynı duzeyde eğitime sahip çoğu meslektaşimiz. Emniyette çok kaliteli insanlar var. Tabi çok kalitesiz de insanlar var. Ancak bunun meslekle değil ülkenin genel duzeyeyli alakalı. Çok kaliteli öğretmen , çok kalitesiz öğretmen , çok kaliteli vekil çok kalitesiz vekil .. Ben sana ilk başta meslektaşlarına olan kinini yenmeni tavsiye ederim.
wizyy, 9 saat önce

beni yanlış anlama abi.

ülkede eğitim kalitesi belli. 30 sene öncede kahveden adam toplayıp polis yapmadılar mı? bugün ise yoldan geçen adam 3 ay eğitimle bu teşkilata giriyor. bekci/memur/k.yrd.

kendimizi kandırmaya gerek yok. ben umudu çoktan kestim.

iş harici bu teşkilat mensubuyla iletişim kurmam.

ailem hakkında bilgi vermem.

aldığımı sattığımı anlatmam.

asla ticaret yapmam. (alım. satım.ortk)

para konuşmam.

iş konusunda üstüme düşenden fazlası için çabalamam.

özellikle pandemiden sonra tavırlarım çok daha net oldu. belki aşılarla alakalı olabilir :)

Toplam 5 mesaj

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