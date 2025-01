Teşkilatımızdaki geri kalmışlık

Ülkenin eğitim durumu konusunda hemfikirim. Ancak bunu polis özelinde konuşman teşkilat mensuplarına olan kininden kaynaklanıyor. Evet teşkilat içinde olabilirsin ancak meslektaşlarına kin ile yaklasiyorsun. Birincisi zamanında sırf polisi değil fabrikalarda çalışan çoğu emekciyi kahvehanelerden toplamışlar. Günümüzde sokakta dolanani polis yapıyorlar demişsin. Sokakta dolanan üniversite mezunu işsiz genclerden bahsediyorsun sanırım. Normalde öğretmen , kamu yönetimci , işletmeci , muhasebeci vs vs olan bu insanlar atananlarla aynı eğitimi alıyor. Ülkenin üniversite kalitesini tartışabiliriz. ancak polisten arkadaş edinmem , aile , ticaret vs konularini diğer meslek dallarına mensup sahislar ile de yapman lazım. Kendine bir fanus alıp orada hayatını idame ettirmen lazım. Keza senin çok eğitimli olarak gördüğün kişilerle aynı duzeyde eğitime sahip çoğu meslektaşimiz. Emniyette çok kaliteli insanlar var. Tabi çok kalitesiz de insanlar var. Ancak bunun meslekle değil ülkenin genel duzeyeyli alakalı. Çok kaliteli öğretmen , çok kalitesiz öğretmen , çok kaliteli vekil çok kalitesiz vekil .. Ben sana ilk başta meslektaşlarına olan kinini yenmeni tavsiye ederim.

