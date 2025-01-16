Teşkilatımızdaki Gerikalmışlık

Acaba bizim teşkilat gibi eve gidince saçma saçma takip edilen whatsap grupları, genellikle birbirine saygısızca konuşan meslektaşlar, üstün astıyla nasıl konuşacağını bilmeyenler, sırf emir ediyor diye yap et diye konuşan, hasta olunca rapor aldın diye seni sorgulayan, kafasına göre sormadan oraya buraya görev yazan, personelini değersizleştiren amirler, başka kurum var mıdır ? Mesleğe ilk girdiğimde dayılarımız düzelmedi düzelmez diyordu, ilk başlarda gerçekten umudum vardı, gerçekten herşey tecrübe, yıllar geçtikçe çalıştığın profillere bakınca genel anlamda omurgasızlık, birbirimize sahip çıkmayışımız, dedikodu, yarım saat kime takarım karlı olurum, şunun gözüne nasıl girerim takla atarım gibi insanlar oldukça gerçekten çoğu kesmin eğitim seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı böyle gelir böyle gider.

Acaba bizim teşkilat gibi eve gidince saçma saçma takip edilen whatsap grupları, genellikle birbirine saygısızca konuşan meslektaşlar, üstün astıyla nasıl konuşacağını bilmeyenler, sırf emir ediyor diye yap et diye konuşan, hasta olunca rapor aldın diye seni sorgulayan, kafasına göre sormadan oraya buraya görev yazan, personelini değersizleştiren amirler, başka kurum var mıdır ? Mesleğe ilk girdiğimde dayılarımız düzelmedi düzelmez diyordu, ilk başlarda gerçekten umudum vardı, gerçekten herşey tecrübe, yıllar geçtikçe çalıştığın profillere bakınca genel anlamda omurgasızlık, birbirimize sahip çıkmayışımız, dedikodu, yarım saat kime takarım karlı olurum, şunun gözüne nasıl girerim takla atarım gibi insanlar oldukça gerçekten çoğu kesmin eğitim seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı böyle gelir böyle gider.