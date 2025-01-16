Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 00:33
Teşkilatımızdaki Gerikalmışlık
Acaba bizim teşkilat gibi eve gidince saçma saçma takip edilen whatsap grupları, genellikle birbirine saygısızca konuşan meslektaşlar, üstün astıyla nasıl konuşacağını bilmeyenler, sırf emir ediyor diye yap et diye konuşan, hasta olunca rapor aldın diye seni sorgulayan, kafasına göre sormadan oraya buraya görev yazan, personelini değersizleştiren amirler, başka kurum var mıdır ? Mesleğe ilk girdiğimde dayılarımız düzelmedi düzelmez diyordu, ilk başlarda gerçekten umudum vardı, gerçekten herşey tecrübe, yıllar geçtikçe çalıştığın profillere bakınca genel anlamda omurgasızlık, birbirimize sahip çıkmayışımız, dedikodu, yarım saat kime takarım karlı olurum, şunun gözüne nasıl girerim takla atarım gibi insanlar oldukça gerçekten çoğu kesmin eğitim seviyesinin düşüklüğünden kaynaklı böyle gelir böyle gider.

wizyy
Şef
16 Ocak 2025 00:41

beni yanlış anlama abi.

ülkede eğitim kalitesi belli. 30 sene öncede kahveden adam toplayıp polis yapmadılar mı? bugün ise yoldan geçen adam 3 ay eğitimle bu teşkilata giriyor. bekci/memur/k.yrd.

kendimizi kandırmaya gerek yok. ben umudu çoktan kestim.

iş harici bu teşkilat mensubuyla iletişim kurmam.

ailem hakkında bilgi vermem.

aldığımı sattığımı anlatmam.

asla ticaret yapmam. (alım. satım.ortk)

para konuşmam.

iş konusunda üstüme düşenden fazlası için çabalamam.

özellikle pandemiden sonra tavırlarım çok daha net oldu. belki aşılarla alakalı olabilir :)

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