Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2025 01:13
TKY hakkında

Merhabalar

Bir üniversite hastanesinde eczacı olarak çalışıyorum. 1 yılımı yeni doldurdum sayılır. Beni eczanedeki görevimden alıp tıbbi malzeme tky yapmak istiyolar. Tıbbi malzeme ile ilgili bilgi ve tecrübem olmadığı için bu görevi yapmak istemiyorum. Bu görevi reddetme, göreve itiraz etme hakkım var mı?

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