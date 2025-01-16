Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2025 03:15
2025 OCAK SERTİFİKASYON

İyi günler arkadaşlar bu sertifika programlarına başvurmak için ilgili yönetmelik var mı acaba

* yönetimin kararına göre mi eğitime gidebiliyoruz ?

* ilgili sertifika almak için o birimde çalışma şartı var mı acaba?

Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?Antalya döşemealtı yazan var mıSağlık Bakanlığı kadro talebi toplamaya başladı mı ?Tomografiye eslik etmeSağlık bakanlığı ünvan değişikliği Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmePromosyonSağlık Mazeret Komisyonu toplantısıBecayiş duyuruİller arasi tayin 2025

Sözlük

kova burcu 2 insomnia 1 yaşlanıyoruz 2 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 yaprak dökümü 1 çöp 1 Afrin 1 aparat 2 18 ocak dünya sözlük günü 7 Her şeyden çabuk vazgeçme eşiği 3

Son Haberler

4/B'li personelin bir yıllık yasağına ilişkin ezber bozan kararSözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yayımlandı16 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıHamas'tan Türkiye'ye teşekkür: Gazze'de ateş söndürüldüMahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım