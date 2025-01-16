Bittim mi ben?

Hızlıca anlatayım. 2020 iktisat mezunuyum. Gezdik dolaştık derslere önem vermedik yani diploma aldım çıktım. Bir süre işsizlik askerlik felan derken hatır gönül bir belediyeye girdik.benle alakasız bir meslekte En düşük memur maaşının biraz altında ama oldukça rahat bir işte senelerce çalıştım. Başka konulardan en son canıma tak etti tazminatımı alıp işi terkettim.

Planım da suydu 2025 kpss girerim merkezi atama ile kendimizi Bi yere atarız. Zaten sınava kadar işsizlik maaşı alıyorum birikimim ve yatırımlarım var. ( gk ve gym çalışmadığım halde 80 civarı çalışırsam 90i geçerim) plan buydu.

Bugün öğrendim ki bu sene ki sınav ile merkezi atama olmuyormus. A grubu b grubu muhabbeti. Bende lisans derslerine dair 0a yakın bilgi var. Bu saatten sonrada zor. Zaten A grubunun ataması da çok zor alımı da az.

Şimdi ne yapacam? İşim rahattı aile evinde kira ödemeden yaşıyordum. Çok ama çok rahat çalışıyordum. Gelirim iyiye yakın giderim yarısı kadar.

Şimdi 2026 sınavını hedeflesem sınava gir atan derken yaş olacak 30. Bu sefer aile sıkıntı çıkaracak.

Özele girmek istemiyorum zaten kendi alanımla ilgili yüzlerce başvuru yaptım olumsuz dönüş bile yok piyasa bitik ölü. Dolu bir cvm de yok.

Ne yapacam ben kafayı yemek üzereyim. Bunca zamandır o kadar boş vakte ve imkana varken hep gezip dolaştım ne sınava girdim ne hazırlandım ne kendimi geliştirdim. Boş vakitlerimi boş işlerle harcadım.

Ne yapacam ben ya