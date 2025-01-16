Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2025 08:24
Zabıt katipliğinden şoförlüğe geçiş hakkında

4. bölgede 6 yıldır zabıt katibiyim, yaşadığımız mobing nedeniyle artık bunalıma ve çıkmaza girdim. Burada kira vermiyorum başka yer tayin istesem kira maaşın yarısı olmuş. Şoför kadrosuna geçebilirmiyim veya başka bir ünvana böyle bir geçiş duyan oldu mu? İstifa etmek istemiyorum.


dca23
Şef
16 Ocak 2025 08:40

şikayet et, yer değişikliği talebinde bulun. kimseyi çekmek zorunda değilsin, HSK şikayetleri dikkate alıyor. komisyon da yerini muhakkak değiştirir böyle bir durum karşısında. ayrıca 4. bölgede 6 yıl çalıştıysan tayin hakkın zaten var. tayin talebinde bulun, birisini bulmana gerek bile yok


turcinsaniant
16 Ocak 2025 08:48

dışarıda kiralar çok pahalı hocam 20 binden başlıyor bu yüzden tayin isteyemiyorum. yer değişikliğinde de bulunsam nere gitsem bana zehir ettirirler daha önce yer değişikliği yapanlar oldu yine uğraştırdılar

dca23, 54 dk. önce

şikayet et, yer değişikliği talebinde bulun. kimseyi çekmek zorunda değilsin, HSK şikayetleri dikkate alıyor. komisyon da yerini muhakkak değiştirir böyle bir durum karşısında. ayrıca 4. bölgede 6 yıl çalıştıysan tayin hakkın zaten var. tayin talebinde bulun, birisini bulmana gerek bile yok

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