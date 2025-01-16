Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


16 Ocak 2025 08:39
Eski kurumuna dönme
Sağlık bakanlığında bir hastanede çalışırken muvafakstls dr öğretim üyesi kadrosuyla üniversitesiye geçiş yaptım. Tekrar sağlık bakanlığında çalıştığım hastaneye dönmek istiyorum. Yolu yöntemi nedir? Bilgi sahibi arkadaşlar yazabilirse memnun olurum.

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