Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Ocak 2025 09:28
4b Sözleşmeli Personel Sigorta Gözükmüyor

Arkadaşlar bilgisi olan lütfen cevaplasın.

Kasım ayında 4b tekniker olarak atandım. İşe giriş bildirgesi yapılmış ama 2 ay olacak sigortam gözükmüyor. E-devletten çalışan bilgisi ya da hizmet dökümüne girdiğimde çalıştığım ayların sigortası gözükmüyor. Kurum biz Sgk'ya hizmet bildirimi yaptık diyor. Öte yandan Sgk'ya sorduğumda ise bildirim yapılmamış, sistemde gözükmüyor, diyorlar. Hastaneye, sağlık ocağına gidemiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

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