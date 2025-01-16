Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 09:53
İl emniyet müdürleri toplantısı sonuçları

2 gündür devam eden toplantıdan çıkan sonuçlarla alakalı haber ve duyumları buraya yazalım


sancak bayrak
Daire Başkanı
16 Ocak 2025 10:07

Tahminim yaş haddinin uzamasını 65 olması.


Colonel33
16 Ocak 2025 10:26
Aşağıda hamam sauna da varmış haberiniz var mı ben dün 2 saat girdim sizde gidin

sinanpolat22
Şef
16 Ocak 2025 10:48
bizim lehimize bir sey cikacagina inanmiyorum ama umarim yanilirim

Snr.s
Aday Memur
16 Ocak 2025 11:47
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Toplam 4 mesaj

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