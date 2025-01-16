Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Ocak 2025 09:55
Mazeret atama sonuçları açıklandı

Mazeret atama sonuçları açıklandı.


rümeysa55
Aday Memur
16 Ocak 2025 10:04
yine bir yer gelmedi

Alex10alec
Şube Müdürü
16 Ocak 2025 10:19

İl emri verildi mi arkadaşlar


rümeysa55
Aday Memur
16 Ocak 2025 10:26
ilçeden merkeze gelmek isteyenler için ilçe emri verilsin

robust5
Aday Memur
16 Ocak 2025 10:52

2025 aile yılı. YERSEN


omerkose07
Memur
16 Ocak 2025 11:12
Okula atanan varmı diye yönetici olarak girip bakabileceğimiz bi yer varmı ?
Toplam 5 mesaj

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