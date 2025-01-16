Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Ocak 2025 11:05
Kit Yönetişim Reformu

Hazine ve maliye bakanlığının yayınladığı pdflere baktımda . 19 kit kurumu içinde köklü değişiklikler yapılacağı söyleniyor ama net olarak şu yapılacak denmiyor . tmo için bu değişiklikler ne ölçüde ve neler olur


kurumumuseviyorum
Aday Memur
16 Ocak 2025 11:24
aa

kurumumuseviyorum
Aday Memur
16 Ocak 2025 11:28
kimse bilmiyor
Toplam 2 mesaj

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