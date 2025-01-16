Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


16 Ocak 2025 11:32
Öcalan evlenmek istiyor.

Abdullah Öcalan'ın taleplerinden biri belli oldu: Evlenmek istiyor

DEM Parti heyetinin 10 Ocak'ta tekrar İmralı'ya ziyarette bulunması beklenirken, Ankara kulislerinde bir önceki görüşmede PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsi ve evlenme talebini ilettiği konuşuluyor.

Kaynak: Ensonhaber

Bence bahçesiz ona hemen bir eş ayarlar :)

Çok Yazılan Konular

Emevi camii

Sözlük

erken uyanmak 3 antropomorfik 1 aşkın 1 güçlü olan güçsüz olanı yiyecek 1 Cheesecake 3 her atık çöp değildir 3 kas gevşetici 2 gülfeşan 5 memur maaşı 2 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 4

Son Haberler

Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeriKapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendiBebeğini araziye gömdüğü ortaya çıktı!Ulaşım ve haberleşme projelerine yaklaşık 440 milyar lira ödenek ayrıldıKamunun imalat sektörü yatırımlarında kimya başı çekiyor

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım