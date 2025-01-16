Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Ocak 2025 12:10
4c kadroludan 4b ye geciste yillik izin konusu

Arkadaşlar merhabalar. Aktif olarak kamu kurumunda 4c statüsünde kadrolu olarak görev yapıyorum. Yakın zamanda 4b sozlesmeli olarak başka bir kuruma atamam gerçekleşti. İçeride kullanmadigim 20 günlük ve geçen yıldan kalma 7 günyillik iznim söz konusu. Bu yıllık izinleri yeni kurumunda kullanabilir miyim? Farklı şeyler söylenmiş forumda daha önce böyle bir deneyim yaşamış olan varsa paylasabilir mi süreçle ilgili?

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