Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2025 12:12
Memur ücretsiz izinleri hakkında

Arkadaşlar birşey sormak istiyorum memurun biliyorsunuz 5 yıl dolduktan sonra ücretsiz izin hakkı mevcut,1 yıl ücretsiz izin alıp yurtdışına gidip çalışabiliyor muyuz böyle bir hakkımız mevcut mu ? yurt içinde ssk bildirimi olabileceği için sorun olur ama yurtdışında nasıl oluyor olur mu?

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