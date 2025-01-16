KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 12:17
Üniversite büro personelliğinden kadrolu mimarlığa geçiş.

Mimarlık lisans mezunuyum ve güzel bir puan aldım ancak mimarlık alımları çok az alıyor ve başvurduğum yerlerin açıklanması için 1-1.5 ay süre var.Şuan Odtü büro personeli için sözleşmeli alımı var ve mülakata girmeye hak kazandım.Orada mülakatı kazanırsam eğer kazandıktan sonra atıyorum 3-4 hafta sonra beklediğim diğer mimarlık sözleşmeli alımının mülakatı açılırsa girebilir miyim ? Girdikten sonra kazanırsam istifa edip geçebilir miyim ? Amacım daldan dala atlamak değil ama sonuçta açıkta kalmak istemiyorum çünkü bölümünden alım çok az .Riske atmak da istemiyorum. Odtü gelip gireli 3-4 hafta oldu istifanı kabul etmiyorum diyebilir mi .Ya da geçeceğim bakanlık sen yeni istifa ettin ben seni almıyorum diyebilir mi ? Açıkta kalmak istemiyorum ancak aldığım güzel bir puan var onla da kendi bölümümü kazanırsam hakkım da yanmasın istiyorum lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi .


maestroy
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:42

Diploma ile kazanılmış unvanlara atanmada sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Puanınız kaçtı bu arada? ODTÜ ilanına ben de başvurdum da çağırılmadım, kaçla alım yapıldığını merak ettim.

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