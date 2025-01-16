Üniversite büro personelliğinden kadrolu mimarlığa geçiş.

Mimarlık lisans mezunuyum ve güzel bir puan aldım ancak mimarlık alımları çok az alıyor ve başvurduğum yerlerin açıklanması için 1-1.5 ay süre var.Şuan Odtü büro personeli için sözleşmeli alımı var ve mülakata girmeye hak kazandım.Orada mülakatı kazanırsam eğer kazandıktan sonra atıyorum 3-4 hafta sonra beklediğim diğer mimarlık sözleşmeli alımının mülakatı açılırsa girebilir miyim ? Girdikten sonra kazanırsam istifa edip geçebilir miyim ? Amacım daldan dala atlamak değil ama sonuçta açıkta kalmak istemiyorum çünkü bölümünden alım çok az .Riske atmak da istemiyorum. Odtü gelip gireli 3-4 hafta oldu istifanı kabul etmiyorum diyebilir mi .Ya da geçeceğim bakanlık sen yeni istifa ettin ben seni almıyorum diyebilir mi ? Açıkta kalmak istemiyorum ancak aldığım güzel bir puan var onla da kendi bölümümü kazanırsam hakkım da yanmasın istiyorum lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi .