Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Ocak 2025 12:38
Mazeret tayini, norm fazlası.......yardım lütfen

Merhabalar. Biz zümre olarak okulda 3 kişiyiz. 2 norm var. Ben norm fazlasıyım. Diğer arkadaşlardan biri mazeret tayini istedi. Bugün belli oldu, gidiyor. Onun yeri muhtemel boşalacak olarak görünüp yerine biri gelir mi, yok 2 norm olduğu için görünmez ve gelen olmaz mı. Gelen olursa yine norm fazlası olurum yüksel ihtimal...


Ayşegül2320
Memur
16 Ocak 2025 13:03

Resmi olarak norm 2 ise yerine kimse gelmez


ahmet99
Daire Başkanı
16 Ocak 2025 13:03

Norm fazlası olan arkadaşınız gider siz norma dahil olursunuz. Güncel norma göre atama olur. Norm 2 ye düştüyse yerine kimse atanmaz.


Bahtiyar1155
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:13

Norm fazlası benim, normu olan arkadaşın tayini çıktı

ahmet99, 1 saat önce

Norm fazlası olan arkadaşınız gider siz norma dahil olursunuz. Güncel norma göre atama olur. Norm 2 ye düştüyse yerine kimse atanmaz.


avea11
Memur
16 Ocak 2025 13:33

muhtemel boşalacak kontenjan olarak görünüyorsa yeni birinin gelme olasılığı var hocam.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
16 Ocak 2025 13:36

Mantıken arkadaşınız giderse artık norm fazlası olmazsınız değil mi? Norm 2, dolu 2.

Bahtiyar1155, 1 saat önce

Norm fazlası benim, normu olan arkadaşın tayini çıktı


Bahtiyar1155
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:40

Onu ben yada okul göremez ki. Ancak benim bulunduğum ile tayin isteyen görebilir

avea11, 53 dk. önce

muhtemel boşalacak kontenjan olarak görünüyorsa yeni birinin gelme olasılığı var hocam.


Bahtiyar1155
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:41

Mantıken öyle, ama daha önce bu şekilde tayin işlemleri olmuş....o yüzden soruyorum

YUSUF YILDIRIM, 50 dk. önce

Mantıken arkadaşınız giderse artık norm fazlası olmazsınız değil mi? Norm 2, dolu 2.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
16 Ocak 2025 13:53

O kısım "Türkiye'de olmaz, olmaz!" kısmına giriyor, kapsama alanımız dışında maalesef.

Bahtiyar1155, 45 dk. önce

Mantıken öyle, ama daha önce bu şekilde tayin işlemleri olmuş....o yüzden soruyorum


R. Netsk
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:58

norm fazlası olarak ilk atanan bile olduysa bu neden olmasın.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
16 Ocak 2025 14:18

Okul idareniz konuyu ilçeye yazmalı, gidenin yeri muhtemel boşalacak görünmemeliydi. Bu yapılıyor.

Gelen kişinin puanı düşük olursa gelir gelmez norm fazlası olur. Ona da haksızlık sana da haksızlık.

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