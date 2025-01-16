Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 12:40
Psikiyatri ve vertigo

Arkadaşlar yaklaşık 4 aydır denge kaybı, hafif baş dönmesi, göz kararması şikayetim var. Yaklaşık 4 farklı bölüm; KBB, nöroloji, kardiyoloji, dahiliye gittim. Bizlik bir durum yok dediler. En son aile hekimine gittiğimde psikiyatriye gitmemi tavsiye etti. Süreç nasıl işliyor gider gitmez silahım alınıyor mu yada psikolojisi bozuk damgası mı vuruyorlar. Cevaplarınız için teşekkür ederim.

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