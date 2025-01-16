alt takım arızası.

merhabalar.50 km hızla giderken sağ ön tekeri kaldırıma çarptım.lastik yarıldı ve jant eğildi hafif bir şekilde.jantı tornada hallettik lastiği yeniledik.rot ayarı yaptık.şu an araç 120 km gibi hızlarda eskiden olmayan bir titreme yapıyor.bir usta rot mili eğilmiştir dedi.daha önce böyle bir şey başına gelen var mıdır? yada tecrubeniz.siz ne dersiniz.çorumda bu işi kesin halledebilecek bir yer lazım birde.selamlar saygılar

merhabalar.50 km hızla giderken sağ ön tekeri kaldırıma çarptım.lastik yarıldı ve jant eğildi hafif bir şekilde.jantı tornada hallettik lastiği yeniledik.rot ayarı yaptık.şu an araç 120 km gibi hızlarda eskiden olmayan bir titreme yapıyor.bir usta rot mili eğilmiştir dedi.daha önce böyle bir şey başına gelen var mıdır? yada tecrubeniz.siz ne dersiniz.çorumda bu işi kesin halledebilecek bir yer lazım birde.selamlar saygılar