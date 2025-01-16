KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2025 12:59
Hava Piyade / Hava Personel Subay

Merhaba

Bu 2 sınıf hakkında bilgi verebilecek var mıdır?

SUTASAK ve sınıf eğitimi süreçleri kaç ay, nerede?

Kariyer imkanları nasıl? Kurmaylık ve yurt dışı görevleri mevcut mu?

Çalışma alanları nelerdir? Bölüm komutanlığı yapılıyor mu?

Son olarak ise hava piyade sınıfı, deniz ve kara piyade gibi meşakatli bir süreç mi?

Bu sınıfta kurs imkanlarını kullanabiliyor muyuz? MAK v.b kurslar

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