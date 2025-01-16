Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 13:00
Programcı kadrosu mu Çözümleyici Kadrosu mu?

Merhaba, kurumumda programcı kadrosunda bulunmaktayım. Çözümleyici kadrosundan farkı nedir? Ünvan değişikliği sınavı açıldığı taktirde geçmeye değer mi? Bilgisi olan var mıdır acaba?

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