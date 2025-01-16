Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 13:11
3 yıl önce istifa ettim, silahimi alabilir miyim?

Merhabalar.

Emniyet genel müdürlüğünde 2.5 yıl bekçi olarak görev yaptım (asaletim tasdik oldu) , sonrasında 2 yıl ucretsiz izin alıp yurtdışına yerleştim. Ücretsiz izin sürem dolduktan sonra dilekçe verip 2022 yılında istifa ettim.

Asaleti tasdik olan emniyet personelinin silah bedelini ödeyip beylik silahını geri alabildiğini yeni öğrendim.

Istifamın üzerinden 3 yıl geçti, hala silah bedelini ödeyip beylik silahımı geri alma şansım var mıdır ?


cenksozen
Şef
16 Ocak 2025 13:21

5 yıl.dolmadan nasıl ücretsiz izin aldın? Hadi aldın nasıl 2 yıl aldın? Enteresan bir soru


Nrll
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:28
2 yil ucretsiz izin ?

Nrll
Aday Memur
16 Ocak 2025 13:29
hamile kalip dogurmustur 2 yil baska turlu olmaz
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