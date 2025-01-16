1 milyon öğretmene sınavsız ünvan ödemesi! Memurlara gelince Maliye Vermiyor?

İlk etapta 316 bin öğretmen uzman ve başöğretmen ünvanı maaşı almaya başlamış hayırlı olsun. Zamanla hepsi alacak en az 1 milyon öğretmen.

Memurlara gelince maliyeyi bahane gösteren sendikalar sadece Öğretmenlere mi çalışıyor?

Kamu işçilerine 5.5750 TL olarak ödenen Nakdi Yemek Yardımı, Memurlara niye hiç ödenmiyor?

Öğretmenlerin istemesi mi lazım illa?