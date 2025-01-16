Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2025 13:33
1 milyon öğretmene sınavsız ünvan ödemesi! Memurlara gelince Maliye Vermiyor?

İlk etapta 316 bin öğretmen uzman ve başöğretmen ünvanı maaşı almaya başlamış hayırlı olsun. Zamanla hepsi alacak en az 1 milyon öğretmen.

Memurlara gelince maliyeyi bahane gösteren sendikalar sadece Öğretmenlere mi çalışıyor?

Kamu işçilerine 5.5750 TL olarak ödenen Nakdi Yemek Yardımı, Memurlara niye hiç ödenmiyor?

Öğretmenlerin istemesi mi lazım illa?


mutlu_50
Müsteşar
16 Ocak 2025 14:04

Öğretmenler gibi memura da kıdemine göre 10 yılı dolduran memura uzman memur, 15 yılı doldurana baş memur unvanı verilmelidir.

Memur, ne uzasın ne de kısalsın. Enflasyon farkı veririz karnını doyursun yeter, diyenlere.

Haydi buyurun.

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