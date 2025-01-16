KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 13:34
üniversiteler neden bu kadar yüksek puanla kapatıyor?
Bir mantık getirebilen var mı? Afyon'a 7 iibf li alındı 86-87 lerle başvurmuşlar. 2 si gitmiş 5 yedek alınmış onlarda 85 puanlı. şimdi Bartın aynı şekilde. 87 ile başvurmuşlar yedeğin puanı bile 84. bu nasıl oluyor? merkezide atanacakları kesin bu insanların. çakılı kadronun meraklısının bu kadar çok olacağına ihtimal vermezdim. geçen senelerde 76 lara düşen kadrolar bu sene 86-87 maaşallah.

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