Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 13:39
epilepsi
arkadaşlar ben yıllar önce bi kere bayıldım ve bana epilepsi teşhisi konuldu sonrasında prf dr a göründüm gerekli tetkiklerden sonra hasta olmadığımı söyledi , pomeme engel mi bu durum son raporum temiz , ama bu e nabızda görünüyor, yanlış konulan teşhis polisliğe engel mi .

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