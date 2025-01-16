arkadaşlar ben yıllar önce bi kere bayıldım ve bana epilepsi teşhisi konuldu sonrasında prf dr a göründüm gerekli tetkiklerden sonra hasta olmadığımı söyledi , pomeme engel mi bu durum son raporum temiz , ama bu e nabızda görünüyor, yanlış konulan teşhis polisliğe engel mi .

arkadaşlar ben yıllar önce bi kere bayıldım ve bana epilepsi teşhisi konuldu sonrasında prf dr a göründüm gerekli tetkiklerden sonra hasta olmadığımı söyledi , pomeme engel mi bu durum son raporum temiz , ama bu e nabızda görünüyor, yanlış konulan teşhis polisliğe engel mi .