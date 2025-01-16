Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


16 Ocak 2025 14:49
1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL

yatırım tavsiyesi değildir. Siz araştırın bakın bakalım ne olacak.. Efendim ne zaman olacak. olur olur. siz yeterki yatırım yapmayı ve tasarruf etmeyi öğrenin.

Bence tabi.

kim ne alırsa alsın ben bilmem.. Anlamam..

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