Eş Durumu Tayininde KDK Tarafından Verilen Kararlar

Konu: Sözleşmeli Personellerin 3+1 Sistemi Sebebiyle Aile Birliğinin Zarar Görmesi
Sayın Yetkili,
2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olmuştur. Ancak, sözleşmeli personel olarak görev yapan bizler, 3+1 sistemi nedeniyle aile birliğimizi korumakta büyük zorluklar yaşamaktayız.
Eşlerin farklı şehirlerde görev yapması yeni çocuk sahibi olamama, çocuk eğitiminde yaşanan zorluklar ve sosyal hayatın aksaması gibi sorunlara neden olmakta ve uzun vadede aile bağlarına zarar verebilmektedir. Hatta bazı durumda, eşler birbirlerinden uzakta yaşamamak için işlerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, hem bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte hem de toplumun temel yapı taşı olan ailenin zayıflamasını beraberinde getirmektedir.
Uzun süre birbirinden ayrı kalan çiftler genellikle yeni çocuk sahibi olmaktan kaçınmakta veya çocuk bakımı konusunda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin doğurganlık hızının düşüşüne de katkı sağlamaktadır.
Aile bağlarının güçlendirilmesi için 4 yıl gibi uzun bir süre eşlerin birbirlerinden uzakta farklı şehirlerde yaşamaması gerekmektedir. Bu nedenle, 3+1 sistemi gibi kısıtlayıcı sürelerin düzenlenerek daha makul sürelerin getirilmesi veya kaldırılması büyük önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, 2025 Aile Yılı'nın ruhuna uygun olarak, sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde 3+1 sisteminin gözden geçirilmesini ve aile yararına daha makul sürelerin getirilmesini saygıyla arz ederim.
Saygılarımla
Konu: Sözleşmeli Personellerin 3+1 Sistemi Sebebiyle Aile Birliğinin Zarar Görmesi
Sayın Yetkili,
2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olmuştur. Ancak, sözleşmeli personel olarak görev yapan bizler, 3+1 sistemi nedeniyle aile birliğimizi korumakta büyük zorluklar yaşamaktayız.
Eşlerin farklı şehirlerde görev yapması yeni çocuk sahibi olamama, çocuk eğitiminde yaşanan zorluklar ve sosyal hayatın aksaması gibi sorunlara neden olmakta ve uzun vadede aile bağlarına zarar verebilmektedir. Hatta bazı durumda, eşler birbirlerinden uzakta yaşamamak için işlerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, hem bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte hem de toplumun temel yapı taşı olan ailenin zayıflamasını beraberinde getirmektedir.
Uzun süre birbirinden ayrı kalan çiftler genellikle yeni çocuk sahibi olmaktan kaçınmakta veya çocuk bakımı konusunda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin doğurganlık hızının düşüşüne de katkı sağlamaktadır.
Aile bağlarının güçlendirilmesi için 4 yıl gibi uzun bir süre eşlerin birbirlerinden uzakta farklı şehirlerde yaşamaması gerekmektedir. Bu nedenle, 3+1 sistemi gibi kısıtlayıcı sürelerin düzenlenerek daha makul sürelerin getirilmesi veya kaldırılması büyük önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, 2025 Aile Yılı'nın ruhuna uygun olarak, sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde 3+1 sisteminin gözden geçirilmesini ve aile yararına daha makul sürelerin getirilmesini saygıyla arz ederim.
Saygılarımla