Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Ocak 2025 15:03
Eş Durumu Tayininde KDK Tarafından Verilen Kararlar

Merhaba Arkadaşlar,

"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar" kısmında belirtilen şekilde eş durumundan 1 yıl içinde yer değişikliği talep eden bir arkadaşımıza Ombudsmanlık tarafından verilen "2024/5612-S.24.8870" sayılı (Başvuru No: 2024/2839) kararı olumlu bir karardı. Bu karara göre sözleşmeli personelin 1 yılını doldurduktan sonra yer değişikliği durumu "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar" kapsamında değerlendirilmesi tavsiye edilmişti.

Ancak Memurlar.Net tarafından da paylaşılan haberde KDK 2024/13224-S.24.19909 sayılı (Başvuru No: 2024/12753) kararında olumsuz görüş bildirmiş ve 3 yıl görev yerinde devam etmesi gerektiğini 7433/2 maddesine göre değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verilmiştir.

Bu iki cevap arasında iki farklı zıt görüş bulunmaktadır. Aile yılında farklı anlamlar çıkmasına sebebiyet veren bu maddeler bizleri zor duruma düşürmektedir. Aile bütünlüğü ön plana çıkarılmalıdır. Bu konu hakkında sorun yaşayan insanların seslerini duyurması gerekmektedir.

Sizlerin de benzer başvuruları ya da mahkeme kararları varsa bizlerle paylaşabilir misiniz?

*Ayrıca aşağıda yetkililerle bu konu hakkında paylaşabileceğiniz örnek bir yazı bırakıyorum.


Zeynoluk
Aday Memur
16 Ocak 2025 15:04

Konu: Sözleşmeli Personellerin 3+1 Sistemi Sebebiyle Aile Birliğinin Zarar Görmesi

Sayın Yetkili,

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olmuştur. Ancak, sözleşmeli personel olarak görev yapan bizler, 3+1 sistemi nedeniyle aile birliğimizi korumakta büyük zorluklar yaşamaktayız.

Eşlerin farklı şehirlerde görev yapması yeni çocuk sahibi olamama, çocuk eğitiminde yaşanan zorluklar ve sosyal hayatın aksaması gibi sorunlara neden olmakta ve uzun vadede aile bağlarına zarar verebilmektedir. Hatta bazı durumda, eşler birbirlerinden uzakta yaşamamak için işlerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, hem bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte hem de toplumun temel yapı taşı olan ailenin zayıflamasını beraberinde getirmektedir.

Uzun süre birbirinden ayrı kalan çiftler genellikle yeni çocuk sahibi olmaktan kaçınmakta veya çocuk bakımı konusunda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin doğurganlık hızının düşüşüne de katkı sağlamaktadır.

Aile bağlarının güçlendirilmesi için 4 yıl gibi uzun bir süre eşlerin birbirlerinden uzakta farklı şehirlerde yaşamaması gerekmektedir. Bu nedenle, 3+1 sistemi gibi kısıtlayıcı sürelerin düzenlenerek daha makul sürelerin getirilmesi veya kaldırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, 2025 Aile Yılı'nın ruhuna uygun olarak, sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde 3+1 sisteminin gözden geçirilmesini ve aile yararına daha makul sürelerin getirilmesini saygıyla arz ederim.

Saygılarımla

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