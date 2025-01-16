Eş Durumu Tayininde KDK Tarafından Verilen Kararlar

Merhaba Arkadaşlar,

"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar" kısmında belirtilen şekilde eş durumundan 1 yıl içinde yer değişikliği talep eden bir arkadaşımıza Ombudsmanlık tarafından verilen "2024/5612-S.24.8870" sayılı (Başvuru No: 2024/2839) kararı olumlu bir karardı. Bu karara göre sözleşmeli personelin 1 yılını doldurduktan sonra yer değişikliği durumu "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar" kapsamında değerlendirilmesi tavsiye edilmişti.

Ancak Memurlar.Net tarafından da paylaşılan haberde KDK 2024/13224-S.24.19909 sayılı (Başvuru No: 2024/12753) kararında olumsuz görüş bildirmiş ve 3 yıl görev yerinde devam etmesi gerektiğini 7433/2 maddesine göre değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verilmiştir.

Bu iki cevap arasında iki farklı zıt görüş bulunmaktadır. Aile yılında farklı anlamlar çıkmasına sebebiyet veren bu maddeler bizleri zor duruma düşürmektedir. Aile bütünlüğü ön plana çıkarılmalıdır. Bu konu hakkında sorun yaşayan insanların seslerini duyurması gerekmektedir.

Sizlerin de benzer başvuruları ya da mahkeme kararları varsa bizlerle paylaşabilir misiniz?

*Ayrıca aşağıda yetkililerle bu konu hakkında paylaşabileceğiniz örnek bir yazı bırakıyorum.