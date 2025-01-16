Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 15:06
3249 tekniker-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

merhaba herkese, 2025 e-kpss klavuzda programcılık mezunları için yalnızca 4 adet kontenjan verildi ve hepsi de ankara'da bulunan çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında istihdam edilecektir. çok komik bir rakam: yalnızca 4 kişilik kontenjan verildi tekniker olarak... bu başlık altına 3249 bilgisayar programcılık mezunları olanlar; puanını ve sıralamasını yazsın lütfen... ve kimler ankara da tekniker olmak istiyor ?

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