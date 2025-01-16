Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 16:54
2025 promosyon

2025 yılı promosyonları hk

Bir bankanın 2023-2024 yılında ihalelerden aldığı yüksek sayıda aracı(geneli taksi çıkması)

belli bir kısmını promosyon ücretinden sayıp kalan kısmını personele faizsiz veya düşük faizli şekilde verceği şeklinde haberleri var.bu konuda duyumu olan var mı arkadaşlar


Shadow68
Aday Memur
16 Ocak 2025 17:40
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sinanpolat22
Şef
16 Ocak 2025 17:47
umarım doğru değildir. ama doğru çıkarsa da şaşırmam.

Yukatuman
Şef
16 Ocak 2025 18:14

Saçmalık en kötü 200 bin vermek zorundalar 3 sene önce oldugu gibi herkes sosyal medyada heryere yazacak

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