ücretsiz izin almak için mazeret gerekiyor mu? mazeret sunmadan ücretsiz izne ayrılma şansımız var mı ? tek seferde en fazla ne kadar ücretsiz izne ayrılabilirim? konu hakkında bilgili abilerim devrelerim yardımcı olursa sevinirim

ücretsiz izin almak için mazeret gerekiyor mu? mazeret sunmadan ücretsiz izne ayrılma şansımız var mı ? tek seferde en fazla ne kadar ücretsiz izne ayrılabilirim? konu hakkında bilgili abilerim devrelerim yardımcı olursa sevinirim