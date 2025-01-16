Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 17:06
ücretsiz izin
ücretsiz izin almak için mazeret gerekiyor mu? mazeret sunmadan ücretsiz izne ayrılma şansımız var mı ? tek seferde en fazla ne kadar ücretsiz izne ayrılabilirim? konu hakkında bilgili abilerim devrelerim yardımcı olursa sevinirim

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