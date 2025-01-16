Aile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?

arkadaslar isim geregi yurtdisindayim . bir tanidigim

aile hekimlerine yani saglik ocagina gittiginde eskiden agri kesici soguk algnligi gibi ilaclardan yazdirabiliyoken ,

suan itibariyle aile hekimi sadece o hastalikla ilgili rapor varsa ilac yazarim yoksa hastaneye gidin yada eczaneden parayla alin diye soylemis . ve ilac yazdiramamis ..

dogru mu bu ? yani ulke genelinde durum boyle mi artik ?

bilgisi olan doktorlarimizdan cevap bekliyorum zahmet olmassa.

tesekkurler