Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2025 18:33
Aile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?

arkadaslar isim geregi yurtdisindayim . bir tanidigim

aile hekimlerine yani saglik ocagina gittiginde eskiden agri kesici soguk algnligi gibi ilaclardan yazdirabiliyoken ,

suan itibariyle aile hekimi sadece o hastalikla ilgili rapor varsa ilac yazarim yoksa hastaneye gidin yada eczaneden parayla alin diye soylemis . ve ilac yazdiramamis ..

dogru mu bu ? yani ulke genelinde durum boyle mi artik ?

bilgisi olan doktorlarimizdan cevap bekliyorum zahmet olmassa.

tesekkurler

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