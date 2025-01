Polis sandığı ikramiye güncellenmiş

Yani ben de bu iş şüphe uyandırdı. Şu anda emekli olsam alacagım miktar önceki uygulamada belliydi ama şu an bunu göremiyorum. Benim emeklilik yardımım 450 bin liraydı ve bu ay ile birlikte 500 bin lira olmasını bekliyordum. Bu uygulamada her altı ayda bir verilen memur zammı oranında artış, üyelik aidatları ve eklenen temettü ile birlikte anlık olarak yıl bazında emeklilik yardımımın artışını görüyordum. Şimdi bu artışı görmem engellenmiş oldu. Şu an benim emekliliğim 2038 görünüyor ve tahmini emekliliğime 950 bin lira yazmışlar. Kardeşim zaten benim şu anda 500 bin liraydı ve ben bunun artışını gözlemliyebiliyordum. Belki bu rakam 2038 de çok daha yukarıda olacaktı. Kesinlikle bu durum şaibeli bir uygulama. Benim hesabıma göre zaten 500 bin olan emeklilik yardımım 3-4 yıl sonrada 900 bin lira olurdu. 2038 de ise ki 13 yıl var daha bugünün parası ile 1 buçuk milyon civarı bir rakama ulaşması normal olurdu.