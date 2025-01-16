Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2025 18:35
Polis sandığı ikramiye güncellenmiş

Hayırlı olsun...polsan ikramiyesi yakında emekli ikramiyesini geçer bu gidişle...


Vekil01
Aday Memur
16 Ocak 2025 18:53

43 aylık üyeyim tahmini olarak 1.020.000 lira görünüyor. Sistemi farklılaştırmışlar. Acaba 20 küsür yıllık üyelerinki ne kadar görünüyor


SİSDAĞLI
Memur
16 Ocak 2025 19:00
Çok bir fark yok.Yaş haddinden emekliliği baz aldığı için bende de miktar yakın.2002'den beri üyeyim.1.128 benimki de.
Vekil01, 2 saat önce

43 aylık üyeyim tahmini olarak 1.020.000 lira görünüyor. Sistemi farklılaştırmışlar. Acaba 20 küsür yıllık üyelerinki ne kadar görünüyor


cimbom6028
Şube Müdürü
16 Ocak 2025 19:05
Zorunlu üyelik sisteminin de dahada iyileşeceğini düşünmüyorum bu benim düşüncem herkesin düşüncesine saygı duyarım ama POLSAN üye sayısı şuan 140 bin 20 yıl sonra bu sayı 350 bin civarı olacak ister istemez herşey iyileşecek eskiden kötü olmasının nedeni zorunluluk yoktu 50 bin üye vardı

cimbom6028
Şube Müdürü
16 Ocak 2025 19:06
düşünüyorum

takla-atma
Şube Müdürü
16 Ocak 2025 19:15
yaş haddi emeklilik yardımını göstermişler ki fazla görünsün konu bundan ibaret.Sanki yeni birşey vermiş gibi sevinecekler vardır eminim

Ridak76
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:20

1997 yılında üye oldum 337 aydır.Tahmini Yaş Haddi Emeklilik Yardımı tarihi 01.07.2030 Tutarı 1.076.449,10 TL eskiye göre değişen bir şey yok ama zamanla iyi olacak. Sisteme şuanda emekli olunsa ne kadar alınacak konsa iyi olacak


hızlı32
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:20
dostum nasıl 1128000 TL senin ki bende 2002 yılından buyana üyeyim 889000tl görünüyor bende .
SİSDAĞLI, 2 saat önce
Çok bir fark yok.Yaş haddinden emekliliği baz aldığı için bende de miktar yakın.2002'den beri üyeyim.1.128 benimki de.

Karaçocukkkkk
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:31

Yani ben de bu iş şüphe uyandırdı. Şu anda emekli olsam alacagım miktar önceki uygulamada belliydi ama şu an bunu göremiyorum. Benim emeklilik yardımım 450 bin liraydı ve bu ay ile birlikte 500 bin lira olmasını bekliyordum. Bu uygulamada her altı ayda bir verilen memur zammı oranında artış, üyelik aidatları ve eklenen temettü ile birlikte anlık olarak yıl bazında emeklilik yardımımın artışını görüyordum. Şimdi bu artışı görmem engellenmiş oldu. Şu an benim emekliliğim 2038 görünüyor ve tahmini emekliliğime 950 bin lira yazmışlar. Kardeşim zaten benim şu anda 500 bin liraydı ve ben bunun artışını gözlemliyebiliyordum. Belki bu rakam 2038 de çok daha yukarıda olacaktı. Kesinlikle bu durum şaibeli bir uygulama. Benim hesabıma göre zaten 500 bin olan emeklilik yardımım 3-4 yıl sonrada 900 bin lira olurdu. 2038 de ise ki 13 yıl var daha bugünün parası ile 1 buçuk milyon civarı bir rakama ulaşması normal olurdu.


Karaçocukkkkk
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:36

Asıl anlatmak istediğim şu 2038 deki emeklilik hakkımı bugünün parası ile 950 bi civarı olur demişler. Ben de diyorumki benim emeklilik hakkım 2038 değil 2028-2029 civarı zaten güncel haliyle o rakama ulaşacaktı

Karaçocukkkkk, 1 saat önce

Yani ben de bu iş şüphe uyandırdı. Şu anda emekli olsam alacagım miktar önceki uygulamada belliydi ama şu an bunu göremiyorum. Benim emeklilik yardımım 450 bin liraydı ve bu ay ile birlikte 500 bin lira olmasını bekliyordum. Bu uygulamada her altı ayda bir verilen memur zammı oranında artış, üyelik aidatları ve eklenen temettü ile birlikte anlık olarak yıl bazında emeklilik yardımımın artışını görüyordum. Şimdi bu artışı görmem engellenmiş oldu. Şu an benim emekliliğim 2038 görünüyor ve tahmini emekliliğime 950 bin lira yazmışlar. Kardeşim zaten benim şu anda 500 bin liraydı ve ben bunun artışını gözlemliyebiliyordum. Belki bu rakam 2038 de çok daha yukarıda olacaktı. Kesinlikle bu durum şaibeli bir uygulama. Benim hesabıma göre zaten 500 bin olan emeklilik yardımım 3-4 yıl sonrada 900 bin lira olurdu. 2038 de ise ki 13 yıl var daha bugünün parası ile 1 buçuk milyon civarı bir rakama ulaşması normal olurdu.


Berkem1176
Memur
16 Ocak 2025 19:38
nasıl oluyor o 43 aya 1.020.00 TL 169 aya 749 bin lira hesabın birinde bir yalnis var ama hangisinde
Vekil01, 2 saat önce

43 aylık üyeyim tahmini olarak 1.020.000 lira görünüyor. Sistemi farklılaştırmışlar. Acaba 20 küsür yıllık üyelerinki ne kadar görünüyor


Karaçocukkkkk
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:41

O zaman devlette pbs den şu an emekli olsak alacagımız emeklilik iktamiyesini kaldırsın görmeyelim olurmu böyle şey. Mutlaka eskisi gibi ekranda bugün emekli olsak alacagımız emeklilik yardımı tekrardan yazılmalı. Ki yıllar içinde artışı doğru gerçek şekilde görelim

Karaçocukkkkk, 56 dk. önce

Asıl anlatmak istediğim şu 2038 deki emeklilik hakkımı bugünün parası ile 950 bi civarı olur demişler. Ben de diyorumki benim emeklilik hakkım 2038 değil 2028-2029 civarı zaten güncel haliyle o rakama ulaşacaktı


Vekil01
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:51

Ektan resmi aldım ama atamıyorum

Berkem1176, 54 dk. önce
nasıl oluyor o 43 aya 1.020.00 TL 169 aya 749 bin lira hesabın birinde bir yalnis var ama hangisinde

Ridak76
Aday Memur
16 Ocak 2025 20:15

Arkadaşlar polsan a hep birlikte mesaj atalım ve eskiden olduğu gibi şuanda emekli olursam ne kadar ikramiye alırım bölümü tekrardan konmalı yoksa kafalarda şaibeyi var mı sorusuna oluşacak


Poliss155
Memur
16 Ocak 2025 20:15
bende bu ay iyibariyle girdim 2.5 küsür kesinti yapmış umarım pişman olmam

atmaca411
Aday Memur
16 Ocak 2025 20:16

320 aydır uyeyım, 98 den bu yana, %11.54 katsayı artışı dan 87 bın tl eklenmiş ve emeklılık yardımım 890 bın tl olmuş, Nısan da temettu 34 bın gıbı gelır, Temmuzda kı artışl ve aıdatlarla bırlıkte, sene sonu 1 milyon TL yı gecer gıbı,


SİSDAĞLI
Memur
16 Ocak 2025 20:29
Düzeltiyorum 271 ay 2002 Haziran giriş, 1.128 değil 1.184 TL.
hızlı32, 1 saat önce
dostum nasıl 1128000 TL senin ki bende 2002 yılından buyana üyeyim 889000tl görünüyor bende .
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