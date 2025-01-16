Polis sandığı ikramiye güncellenmiş

Çok bir fark yok.Yaş haddinden emekliliği baz aldığı için bende de miktar yakın.2002'den beri üyeyim.1.128 benimki de.

Çok bir fark yok.Yaş haddinden emekliliği baz aldığı için bende de miktar yakın.2002'den beri üyeyim.1.128 benimki de.