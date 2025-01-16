Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2025 18:48
tayin
eş durumu tayini ile tayinim çıkarsa şu an çalıştığım kurum en fazla ne kadar süre tutabilir beni ?

Sengul1
16 Ocak 2025 19:10
1-2 ay sürer

alslsdldşdş
Aday Memur
16 Ocak 2025 19:46
resmi olarak bir gün sayısının olması lazım
Sengul1, 1 saat önce
1-2 ay sürer
Toplam 2 mesaj

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