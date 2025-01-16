Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Ocak 2025 19:13
tayyın hakkı teknik memur

arkdaslar bilgisi olan söylesin lütfen icişlerı bakanlıgında teknisyen memurun tayyın hakkı varmı cok zorlu bir sürec mi tayın yapmak

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli personel eş durumu tayini 3 yıl mı 4 yıl mı?3'lü vardiya sitemiHEMBA Sertifika geçerli oluyor mu?Memuriyet öncesi kamu çalışması4b Sözleşmeli Personel Sigorta GözükmüyorSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat Sorunu7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaEş Durumu Tayininde KDK Tarafından Verilen KararlarDestek personeli kadroya hangi ünvanla geçiş yapar?Eş durumu mazeret tayini

Sözlük

salmonella 1 kar 1 tamzara 1 şikayetim var 1 salık 1 her atık çöp değildir 3 açlıkla sınav olmak 1 farkındalık 1 ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 1 kas gevşetici 1

Son Haberler

Türkiye ve Moğolistan arasında 10 anlaşma imzalandıRıza Akpolat ve 38 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıMardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıUzmanı açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam kaçınılmaz!Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına sert tepki

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım