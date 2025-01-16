Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2025 19:35
yüksek disiplin kurulunun karar vermemesi

Merhaba,

Hakkımda bir soruşturma açıldı. Dosyam yüksek disiplin kuruluna gitti. Dosyam bu kurula gideli 6 hatta 7 ay olacak. Madde 128'e göre 6 ay içinde karar vermeleri gerektiğini anladım. Yazılı savunmam alındı ancak henüz bir karar ulaşmadı bana veya sözlü savunmaya da çağrılmadım. Ancak bir karar da yok ortalıkta. Ne olabilir acaba?

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