Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2025 19:49
3269 sayılı kanun tabi olanlar

Arkadaşlar 3269 sayılı uzman erbaş kanununa tabi olan bir uzman erbaş firar edip başka bir kamu kurumda 4/bir yada işçi kadrosunda çalışabilir mi. Ayrıca firardan sonra yaptırımlar neler oluyor. Bu durumu yaşayan var mı.

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