KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 21:07
Ne yapacağım

Hızlıca anlatayım. 2020 iktisat mezunuyum. Gezdik dolaştık derslere önem vermedik yani diploma aldım çıktım. Bir süre işsizlik askerlik felan derken hatır gönül bir belediyeye girdik.benle alakasız bir meslekte En düşük memur maaşının biraz altında ama oldukça rahat bir işte senelerce çalıştım. Başka konulardan en son canıma tak etti tazminatımı alıp işi terkettim.

Planım da suydu 2025 kpss girerim merkezi atama ile kendimizi Bi yere atarız. Zaten sınava kadar işsizlik maaşı alıyorum birikimim ve yatırımlarım var. ( gk ve gym çalışmadığım halde 80 civarı çalışırsam 90i geçerim) plan buydu.

Bugün öğrendim ki bu sene ki sınav ile merkezi atama olmuyormus. A grubu b grubu muhabbeti. Bende lisans derslerine dair 0a yakın bilgi var. Bu saatten sonrada zor. Zaten A grubunun ataması da çok zor alımı da az.

Şimdi ne yapacam? İşim rahattı aile evinde kira ödemeden yaşıyordum. Çok ama çok rahat çalışıyordum. Gelirim iyiye yakın giderim yarısı kadar.

Şimdi 2026 sınavını hedeflesem sınava gir atan derken yaş olacak 30. Bu sefer aile sıkıntı çıkaracak.

Özele girmek istemiyorum zaten kendi alanımla ilgili yüzlerce başvuru yaptım olumsuz dönüş bile yok piyasa bitik ölü. Dolu bir cvm de yok.

Ne yapacam ben kafayı yemek üzereyim. Bunca zamandır o kadar boş vakte ve imkana varken hep gezip dolaştım ne sınava girdim ne hazırlandım ne kendimi geliştirdim. Boş vakitlerimi boş işlerle harcadım.

Ne yapacam ben ya


Realistmannn
Aday Memur
16 Ocak 2025 21:11

2024 kpss'den 80 puan mı aldınız?


italyanmaz
Daire Başkanı
16 Ocak 2025 22:10

Okulu gezip tozarak gecirmişsin, işi yatarak geçirmişsin en ufak sıkıntıda tabi kafayı yersin. Geçici bir süre kasiyerlik, tezgahtarlık, pompacılık vs her neyse çalış bir yerde ailene yük olmadan, sonra işi bırakır sınava çalışırsın ne yapacan başka


maestroy
Aday Memur
16 Ocak 2025 22:12

İki seçeneğin var ya kpss 2025 a grubuna sıkı çalışıp a grubu kadrolarını kovalayacaksın ya da 2026 kpssye iyi hazırlanıp iyi bir puanla merkezi atamadan istediğin şehirde kadro açılmasını bekleyeceksin. Eğer 2024 kpss girip 80 aldıysan da iki sene içinde merkezi ve açıktan alımları takip edip kendine uygun pozisyonlara başvuru yaparsın. Devlet memurluğu ile alakalı yapabileceklerin bu kadar.


Drlecter97
Aday Memur
16 Ocak 2025 22:21

Alakası yok hocam. Pek dikkatle okumadınız sanıyorum

Realistmannn, 1 saat önce

2024 kpss'den 80 puan mı aldınız?

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