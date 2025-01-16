Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2025 23:27
Geçici görevlendirme
Arkadaşlar İstanbulda tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum belediyeye geçici görevlnedirmeyle geçiş olur mu Sözleşmeli personelim.

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