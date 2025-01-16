Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Ocak 2025 23:37
Zabıta memurluğundan şeflik kadrosuna geçiş

11 yıllık zabıta memuruyum kurum görevde yükselme sınavı açtı şeflik kadrosuna geçebiliyormuyum sınava girerek zabıta memuru olduğum için giremezsin dediler

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