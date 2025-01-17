KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Ocak 2025 00:28
Atanıp Sözlesme İmzalamamak

Merhaba arkadaslar. Uzun süredir issiz oldugum icin 2024 KPSS sonrası açıktan uygun olan her ilana basvurdum. Birkac yerde mülakata girdim hatta. Benim sorum şu: bunlardan biri acıklandı kazandım diyelim ve işe basladım. Diğer bir yer sonrasında acıklanırsa ve sözlesme imzalamazsam sıkıntı olurmu?


karsserdo
Aday Memur
17 Ocak 2025 00:59

belge teslim edersen, atandığın yer 657 sözleşmeli ise, işe başlamasan bile 1 yıl sözleşme imzalama yasagı alıyorsun. Kit ise yani 399, yine belge teslim edersen 3 yıl sözleşme imzalama yasagı alıyorsun. 657 kadrolu ise ne olacagı hakkında fikrim yok. Belge teslim etmezsen ataman yapılamayacagı için hiçbir durumda ceza almazsın.

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