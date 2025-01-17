Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Ocak 2025 03:27
İkçü feragat

Merhaba arkadaşlar 2024 kpssden 82 puan aldım izmir katip çelebi üniversitesine koruma ve güvenlik 4b sözleşmeli personel olarak asil kazandım evrak teslimi yaptım şuanda güvenlik soruşturmam sürüyor memurluk olsunda farketmez kafasıyla şehri çok araştırmadan bir amatörlük yaptım.

Öğrenci apartları memuru almıyorlar belediye ile görüştüm misafirhane vermiyorlar ev kiralarıda eşyalı şekilde 18 20 civarı 43 bin maaşım olacak zaten bu şekilde düşünüp maddi yetersizliklerden dolayı çıkmaza girdim, kurumu arayıp feragat etmek istediğimi söyleyeceğim böyle bir hakkım var mı acaba bunu yaşayıp bilenler bilgi verirse çok sevinirim

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