Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2025 08:04
Öğretmenler.net te memurların sesi kısılıyor!

Dün açmış olduğum 1 milyon öğretmene sınavsız ünvan ve maaş artışı başlıklı konu yönetim tarafından silinmiş ve tarafıma uyarı verilmiştir.

Hiçbir sınav olmadan sadece kıdeme dayalı olarak verilen Ünvan ve Maaş artışının tüm memurlara da uygulanmasını istemek öğretmenleri niye rahatsız ediyor? Böyle bir uygulama varsa herkese eşit verilsin, 10 yılı dolduran memur da sınavsız Uzman memur olsun maaşı artsın diyoruz bunda ne yanlış var?


debug
Genel Müdür
17 Ocak 2025 08:58

sarı sendikanın arka bahçesi de ondan :) öğretmenler dışındaki memurlar memur değil onlar için. yoksulluk sınırının yarısına çalışsınlar işte.


kerten.kele
Şef
17 Ocak 2025 11:02

memurlar. neti kınıyorum.. adalet eşitlikten yana değiller.. onlara da 1 kırmızı kart.

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