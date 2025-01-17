Öğretmen maaşları polis maaşını geçti

teşkilatta binlerce öğretmenlik mezunu var atanamadığı için zaten polis oluyorlar . yoksa neden gelip polis olsunlar . Öğretmenler çok maaş alsın gözümüz yok ama polis ögretmenin 2 katı çalıştığı için ona göre maaşı da fazla olsun demi

teşkilatta binlerce öğretmenlik mezunu var atanamadığı için zaten polis oluyorlar . yoksa neden gelip polis olsunlar . Öğretmenler çok maaş alsın gözümüz yok ama polis ögretmenin 2 katı çalıştığı için ona göre maaşı da fazla olsun demi