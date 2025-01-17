Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2025 08:17
Öğretmen maaşları polis maaşını geçti

Günaydın.... Meslektaşlar...


wizyy
Şef
17 Ocak 2025 08:18

sanada günaydın. o zaman ögretmen ol. hadi eywallah


senpaituyum
Aday Memur
17 Ocak 2025 10:20
teşkilatta binlerce öğretmenlik mezunu var atanamadığı için zaten polis oluyorlar . yoksa neden gelip polis olsunlar . Öğretmenler çok maaş alsın gözümüz yok ama polis ögretmenin 2 katı çalıştığı için ona göre maaşı da fazla olsun demi
wizyy, 3 saat önce

sanada günaydın. o zaman ögretmen ol. hadi eywallah

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